Sabato 24 marzo Metal al femminile al Legend club di milano sul palco: Foredawn

Foredawn, alternative metal band capitanata dalla carismatica Irene, presenterà il disco di debutto, omonimo, questo sabato 24 marzo al Legend Club di Milano per un imperdibile release party ad ingresso gratuito.



Due sono i singoli già usciti che anticipano tutto il nuovo lavoro che uscirà invece venerdì per The Jack Music Records. Si tratta di:

“Nightfire” in audio stream > https://youtu.be/vgLl-vAt8SE

e “Insidious Dark”, il video ufficiale > https://youtu.be/z77T2RWfM7E



A scaldare l’atmosfera, troveremo altre due band in apertura: Deep As Ocean (post metalcore) e Outrider (metal).



Un vero e proprio metal party con i fiocchi!







Questi tutti i dettagli:

SABATO 24 MARZO Foredawn RELEASE PARTY

Special Guest al basso Gabriel Pignata (Destrage)



c/o LEGEND CLUB, viale Enrico Fermi 98, MILANO





Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/145076999495846/



Apertura porte 21:00

Inizio concerti 21:30

Ingresso Gratuito



In apertura: Deep As Ocean, Outrider