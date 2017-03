Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 in tutta italia “Coloriamo la ricerca” con fondazione Umberto Veronesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sostenere la ricerca scientifica nell'oncologia pediatrica per garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. È con questo obiettivo che sabato 25 e domenica 26 marzo, i volontari di Fondazione Umberto Veronesi saranno nelle piazze di tutta Italia per la prima edizione di "Coloriamo la ricerca". L'iniziativa si svolgerà nelle principali città italiane e vedrà oltre 800 volontari distribuire confezioni di dodici matite colorate a fronte di una donazione minima di 10 euro che contribuirà a sostenere il progetto Gold for Kids, con cui la Fondazione finanzia la ricerca scientifica offrendo borse di ricerca a giovani medici e scienziati e contribuisce alla copertura dei costi di avviamento e di gestione dei protocolli di cura per i tumori di bambini e adolescenti, secondo i più elevati standard internazionali. Ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250.000 bambini. Nello stesso arco di tempo in Italia sono circa 1600 le nuove diagnosi di tumore nei bambini fino a 14 anni, sono 1000 negli adolescenti fino a 19 anni. Bambini e ragazzi che la malattia costringe a sottoporsi a lunghe terapie e cure ospedaliere, impedendo loro di vivere un'infanzia e un'adolescenza normali, fatte di gioco e spensieratezza. Fondazione Umberto Veronesi scende per la prima volta in piazza con i suoi volontari e sceglie le matite colorate come simbolo della lotta al tumore infantile perché, anche in ospedale, attraverso i colori e il disegno i più piccoli hanno l'opportunità di liberare la propria fantasia e dare forma alla propria creatività. Con il progetto Gold for Kids dal 2014 Fondazione Umberto Veronesi sostiene la ricerca scientifica e le cure mediche nel campo dell'oncologia pediatrica. Grazie al ricavato di "Coloriamo la ricerca" in particolare si impegna a finanziare per il 2017 il lavoro di 15 medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare il proprio lavoro allo studio di migliori e più efficaci terapie per la cura di tumori di bambini e adolescenti. Fino al 26 aprile è inoltre possibile sostenere Gold for Kids grazie al numero solidale 45540. Con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540 si possono donare 2 o 5 euro per contribuire a garantire ai bambini malati di tumore le cure più efficaci, migliorare la loro qualità della vita e aumentare la probabilità di successo delle terapie. Per maggiori info e per conoscere la piazza più vicina www.fondazioneveronesi.it oppure telefonare al numero dedicato 373 7513121