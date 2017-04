Sabato 6 maggio Segrate, "se non ci fosse la memoria..." incontro pubblico con Adelmo Cervi, Emilio Bacio Capuzzo

Sabato 6 maggio, in piazzetta dei Fiori Segrate, il Centro Culturale "UPM Un Punto Macrobiotico" di Segrate, ha organizzato, in collaborazione con l 'ANPI di Nova Milanese, un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, sul tema della memoria, al quale interverranno Emilio Bacio Capuzzo, partigiano ed ex deportato, e Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli trucidatia Reggio Emilia nel dicembre 1943.La storia dei sette fratelli, tutti partigiani combattenti per la libertà, è portata avanti da Adelmo con impegno da decenni ed ha travalicato confini nazionali per diventare un simbolo universale dell'orrore della guerra. L'incontro, che inizierà alle14, è promosso e patrocinato dalle sezioni ANPI di Nova Milanese, Segrate e Pioltello, oltre che dall'amministrazione comunale Segratese. Prima, dalle12.30, per chi lo desidera, sarà possibile pranzare presso il ristorante affiliato al centro UPM.