Sabato 8 giugno 250 metri di nuovi murales dedicati a Leonardo nella stazione milano garibaldi con i volontari di Cosìmipiace, artisti e cittadini

L’8 giugno sul muro esterno della Stazione di Milano Porta Garibaldi su via Pepe, street artist, volontari, scuole e cittadini, grazie ad una collaudata collaborazione tra l’associazione Nuova Acropoli e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), daranno vita al murales su Leonardo da Vinci più lungo e più partecipato mai realizzato a Milano.Gli artisti volontari di CosiMIpiace.it hanno avuto un mese di tempo per presentare i loro bozzetti, come previsto dal bando pubblicato sul sito www.cosimipiace.it, ed i 25 selezionati eseguiranno le loro opere nello spazio assegnato dagli organizzatori. Scuole e cittadini singoli o in gruppo hanno dato la loro adesione attraverso il form appositamente predisposto sul sito stesso e daranno il loro contributo per creare l’opera, guidati dall’artista dei Navigli Gregorio Mancino, in arte Greg.Sul muro verrà anche installato un mosaico a forma di cuore realizzato a Genova in memoria delle vittime del PONTE MORANDI, come espressione di solidarietà e di monito verso la scienza, che Leonardo tanto ha omaggiato con le sue meravigliose intuizioni, affinché essa sia a servizio dell’essere umano e non del profitto a qualsiasi prezzo.“Rinasce dai cocci anche a Milano il grande cuore ferito di Genova. I cuori delle due città si fondono in un unico grande abbraccio”. Questo è il senso dato all’opera dall’artista Alberta Parodi, farmacista della zona deturpata, che l’ha elaborata riunendo cocci e schegge di maioliche delle case colpite dal gravissimo evento. IL PROGETTO COSIMIPIACE, ideato e realizzato dall’Associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato “Nuova Acropoli”, è frutto di una collaborazione storica con RFI, iniziata nel 2011 e tesa a promuove la trasformazione di spazi urbani anonimi e grigi, in spazi colorati nei quali l’arte pittorica possa essere veicolo di valori e spunto di riflessione, trasformandoli in vere gallerie d’arte e rendendoli così luoghi di bellezza e di incontro nel contesto cittadino.“CosìMIPiace” raccoglie le energie di artisti emergenti e non, che trovano in esso spazi ed occasioni per donare la propria arte. Ad oggi il progetto ha portato alla riqualificazione degli spazi delle stazioni ferroviarie di Milano Porta Garibaldi, Porta Genova, Greco Pirelli, Romolo, San Cristoforo e Corsico. NUOVA ACROPOLI è una associazione di volontariato, presente a Milano dal 2009. Promuove, soprattutto tra i giovani, un impegno civico che porti a migliorare se stessi e l'ambiente, nella convinzione che l’esempio ed il coinvolgimento attivo siano metodi efficaci per essere cittadini responsabili. Accanto al progetto “CosìMIpiace”, l’Associazione Nuova Acropoli si occupa, tra le altre cose, della promozione della cultura attraverso incontri, conferenze, teatro e del contrasto all’abbandono scolastico con il progetto PASS - Progetto di Aiuto allo Studio Solidale.Per saperne di più, www.nuovaacropoli.it - www.cosimipiace.it - www.progettopass.it