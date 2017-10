Il 21 ottobre torna "Il sabato di Lambrate"

Il 21 ottobre tra piazza Rimembranze e via Conte Rosso torna Il sabato di Lambrate, la manifestazione di quartiere che raccoglie artisti, artigiani e produttori agricoli.

Ad aspettare i visitatori: le creazioni di Red Bazar, uno spazio con cibo di alta qualità, un mercato agricolo con profumi e sapori genuini, un salottino all'aperto con musica dal vivo, una piazzetta dedicata agli illustratori, spettacoli di artisti di strada e laboratori di danza e disegno per bambini. Per questa edizione inoltre, è in programma la doppia performance HU-topic - AGAIN II, a cura della Compagnia NUT, Lubna ed Effetto Morgana C(14:30 in via Conte Rosso e 16 in piazza Rimembranze).