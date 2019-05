Mercatini e musica: sabato 8 giugno torna il Sabato di Lambrate

Sabato 8 giugno torna l'appuntamento con il Sabato di Lambrate.

Giunta alla sua trentaduesima edizione, la seconda nel 2019, la festa di zona prevede numerose attività per adulti e bambini.

Area Market

Protagoniste della via l'area market Red Bazar riservata al fatto a mano di qualità, conoltre 50 artigiani e artisti dell' handmadescelti con cura da tutta Italia, e la Piazzetta Illustrata, con le esposizioni curate da giovani illustratori e artisti visivi selezionati. Gli artigiani e artisti selezionati da REDROOM animeranno la festa anche con dimostrazioni dal vivo delle proprie tecniche produttive artigianali, intrattenimento per i più piccoli con i meravigliosi giochi di una volta di "Energia Ludica".

Il programma

Programma della giornata:

- Red Bazaar e Piazzetta Illustrata e, area market con artigiani e illustratori selezionati (dalle 10 alle 20)

- Tutti a Lambrate!, in mostra le tavole originali ideate e dipinte a mano daAnna Canavesi / BicIndolorper lelocandine delle edizioni 2018 e 2019 del Sabato di Lambrate (dalle 10 alle 20)

- Risveglio Yoga, lezione gratuita di yoga a cura diCristina Maria Ferrari / Social Yoga (ore 10)

- Disegna la tua spilla, laboratorio artistico dai 3 anni in su a cura dell'artista daneseNåt Jewelry (ore 11)

- Equilibrismi, workshop ecologico di serigrafia + collage dai 12 anni in su a cura di Babel (ore 15)

Non mancheranno gli artisti di strada: cantautori, piccoli gruppi musicali e giocolieri si esibiranno a turnin variezone della festa da mattina a sera, sempre rigorosamente dal vivo.Completano la festa in via Conte Rosso l'AREA RELAX E FOOD,con tavolini e sedie dove rilassarsi e gustare i menù delgiorno delle attività di zona, la lettura tarocchi, il Book Crossing ..e alcune sorprese pensate per rendere lagiornata ancor più speciale.