Un safari botanico e un concorso fotografico in arrivo a Milano

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, in occasione della Green Week, arriva un'occasione unica per scoprire e fotografare la flora spontanea in città. Adulti e bambini potranno infatti partecipare ad un concorso fotografico per immortalare la natura nel parco di Piazza d'Armi, in un vero e proprio safari botanico.

Il programma

Di seguito il programma dei tre giorni.

Venerdì e Sabato:

A caccia con l'obiettivo in Piazza d'Armi e pubblicazione delle foto sui social fino alle 24 di sabato (quelle pubblicate oltre tale orario non verranno prese in considerazione)

Domenica ore 14:

Passeggiata in Piazza d’Armi e premiazione nel Centro Sportivo U.S. Visconti Calcio, in Via delle Forze Armate 170.