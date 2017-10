Sagi Rei in concerto: il 6 ottobre al Blue Note

Venerdì 6 ottobre al Blue Note si esibisce il cantautore israeliano Sagi Rei.

Divenuto noto per aver interpretato in chiave acustica alcuni dei più celebri successi dance degli anni '90, Sagi Rei pubblica la raccolta Emotion Song (2005) in oltre quindici paesi, compresi Stati Uniti, Canada, Germania, Spagna, Israele e Italia, dove risulta tra i cento dischi più venduti.

Più recentemente, nel 2014, l'artista naturalizzato italiano vede uscire il suo quarto album Diamonds Jade & Pearls, che si rivela un successo radiofonico. A marzo 2017, infine, pubblica Emotional Songs Live from Blue Note Milano, suo primo disco live e raccolta delle sue più interessanti interpretazioni di sempre.