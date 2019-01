'Sagra del risotto': dal 18 al 20 gennaio piatti e vini lombardi

L'attesissima 'Sagra del risotto' torna a Legnano dal 18 al 20 gennaio con i "sapori di una volta", come scrivono gli organizzatori. Ad aspettare gli avventori in via Nino Bixio 6 (contrada San Domenico) moltissimi piatti prelibati da abbinare a eccellenze vinicole lombarde.

Un 'giro-risotti' con formula 'All you can eat' sarà disponibile pagando una quota di 15 euro. Tra le specialità da assaggiare risotto con zucca, formaggio di Bra e noci salate e risotto ai funghi porcini. Nel menù anche dolci come tiramisù e panna cotta e un'ampia gamma di vini di produzione regionale. Per prenotazioni: bit.ly/2QqJIOX o 3492338379.