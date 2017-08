"Sagra abruzzese": dall'1 al 3 settembre piatti tipici, mercatini e musica

Dall'1 al 3 settembre presso la Villa Zoja di Concorezzo (MB) si terrà la Sagra abruzzese, a cura dell'associazione culturale La Presentosa.

Ad aspettare il pubblico pietanze della tradizione culinaria abruzzese e diversi momenti di intrattenimento. In programma anche: musica folk (1 settembre dalle 19), un concerto tributo ai Pooh (2 settembre dalle 20), musica anni '60 (3 settembre dalle 19). Domenica 3 settembre inoltre in via Libertà e via De Capitani verrà ospitato il Mercatino delle curiosità (8-20). Per info: 392-8955626.