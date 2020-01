Una speciale sagra della carbonara e un omaggio ai mitici Blues Brothers

Venerdi 31 Gennaio alla Bocciofila Martesana arriva una serata speciale, con un concerto dedicato ai mitici "Blues Brothers" e una sagra della carbonara.

La serata

Guanciale o pancetta? Il pubblico lo scoprirà venerdì sera con la mitica spaghettata alla carbonara. A seguire, un super spettacolo dedicato ai Blues Brothers per ballare al ritmo dei mitici fratelli del Blues con la Band "B.B.Band".

La "B.B.Band"

La band nasce quasi per gioco quando, un pomeriggio di alcuni anni fa, un gruppetto di amici ha “visto la luce” guardando insieme il film The Blues Brothers. Da quel momento è nata la passione e la voglia di suonare musica “nuova” e subito l’idea è stata quella di formare un gruppo alla Blues Brothers o The Commitments.