"Sagra della Cipolla Rossa": dall'8 al 17 giugno

La Sagra della Cipolla Rossa torna Breme (PV) dall'8 al 17 giugno con la 36esima edizione che celebra ancora una volta la dolcissima pianta bulbosa bremese a marchio De.C.O.

In programma, come ogni anno, mercatini gastronomici e dell'artigianato (sabato sera e domenica), menù ad hoc e piatti della cucina tradizionale bremese, dall'antipasto fino al dessert. Previste anche una mostra fotografica, visite ai tesori della Lomellina e noleggio gratuito di bici. Tutte le sere, inoltre, intrattenimento musicale, esibizioni di danza e un Luna park per i più giovani. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Breme.