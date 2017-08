"Sagra dei crotti": dal 3 al 10 settembre

Il 3, l'8, il 9 e il 10 settembre a Chiavenna (SO) arriva la 58esima edizione della Sagra dei crotti, la manifestazione nata nel '65 per valorizzare la tradizione del crotto, la caratteristica cantina dotata di "sorel", uno spiraglio d'aria che mantiene la temperatura costante creando l'ambiente ideale per la conservazione di vino e cibo.

In programma: degustazioni di vino, salumi e formaggi; mercatini; animazione; giochi per bambini; musica e serate danzanti. Per i dettagli delle singole giornate consultare il sito della Sagra.