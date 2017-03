Sagra dei piatti lombardi 2017

SAGRA DEI PIATTI LOMBARDI CENTRO SPORTIVO SPORTING CESATE VIA DANTE, 72 - CESATE VENERDI' 31 MARZO - SABATO 1 e DOMENICA 2 APRILE Tutte le sere dalle ore 19.00 - Domenica anche a pranzo dalle ore 12.00 BRUSCHETTE AI FUNGHI O AL POMODORO PIZZOCCHERI ALLA VALTELLINESE CASONCELLI IN SALSA DI NOCI RISOTTO ALLA MILANESE CON OSSOBUCO STUFATO D'ASINO CON POLENTA BOLLITI MISTI CON SALSA VERDE E MOSTARDA COTOLETTA ALLA MILANESE POLENTA E FUNGHI POLENTA E ZOLA SALAMELLE La manifestazione si terrà al coperto nella struttura riscaldata Per info e prenotazioni: Cell. 392.7496820