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Eventi / Sagre

Sagra del cinghiale 2017

Luca

SAGRA DEL CINGHIALE

CENTRO SPORTIVO DI SENAGO
VIA G. DI VITTORIO, 2

DA VENERDI' 14 A DOMENICA 23 LUGLIO 2017

Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19.00


BRUSCHETTE AI FUNGHI O AL POMODORO
PAPPARDELLE AL RAGU' DI CINGHIALE
PENNETTE CON SALSICCIA DI CINGHIALE
RISOTTO MARE E MONTI
BOCCONCINI DI CINGHIALE CON FAGIOLI ALL'UCCELLETTO
CARPACCIO DI CINGHIALE CON RUCOLA
TAGLIATA DI MANZO
ENTRECOTE DI MANZO CON POMODORINI
COSTATA DI MANZO
FILETTO ALLA GRIGLIA CON PORCINI
GAMBERONI ALLA GRIGLI


IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO
Per info e prenotazioni: Cell. 392 749 6820

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