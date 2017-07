Sagra del cinghiale 2017

SAGRA DEL CINGHIALE



CENTRO SPORTIVO DI SENAGO

VIA G. DI VITTORIO, 2



DA VENERDI' 14 A DOMENICA 23 LUGLIO 2017



Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19.00





BRUSCHETTE AI FUNGHI O AL POMODORO

PAPPARDELLE AL RAGU' DI CINGHIALE

PENNETTE CON SALSICCIA DI CINGHIALE

RISOTTO MARE E MONTI

BOCCONCINI DI CINGHIALE CON FAGIOLI ALL'UCCELLETTO

CARPACCIO DI CINGHIALE CON RUCOLA

TAGLIATA DI MANZO

ENTRECOTE DI MANZO CON POMODORINI

COSTATA DI MANZO

FILETTO ALLA GRIGLIA CON PORCINI

GAMBERONI ALLA GRIGLI





IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO

Per info e prenotazioni: Cell. 392 749 6820