Sagra del cinghiale 2017

- Dove
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Quando
- Dal 14/07/2017 al 23/07/2017
- 19
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Prezzo
- Gratis
- Altre Informazioni
SAGRA DEL CINGHIALE
CENTRO SPORTIVO DI SENAGO
VIA G. DI VITTORIO, 2
DA VENERDI' 14 A DOMENICA 23 LUGLIO 2017
Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19.00
BRUSCHETTE AI FUNGHI O AL POMODORO
PAPPARDELLE AL RAGU' DI CINGHIALE
PENNETTE CON SALSICCIA DI CINGHIALE
RISOTTO MARE E MONTI
BOCCONCINI DI CINGHIALE CON FAGIOLI ALL'UCCELLETTO
CARPACCIO DI CINGHIALE CON RUCOLA
TAGLIATA DI MANZO
ENTRECOTE DI MANZO CON POMODORINI
COSTATA DI MANZO
FILETTO ALLA GRIGLIA CON PORCINI
GAMBERONI ALLA GRIGLI
IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO
Per info e prenotazioni: Cell. 392 749 6820
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