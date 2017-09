Dal 15 settembre al 1° ottobre "Sagra del porcino 2017"

Da venerdì 15 settembre a domenica 1° ottobre al Centro Sportivo di Senago (MI) si terrà la Sagra del porcino.

Venerdì, sabato dalle 19 e domenica dalle 12 e dalle 19 vengono proposti piatti speciali a base del gustoso fungo come: porcini in insalata, risotto ai porcini, pappardelle panna, porcini e speck, porcini alla piastra, polenta e porcini. Grazie alla disponibilità di una tensostruttura, l'iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo. Per info e prenotazioni: 392.7496820.