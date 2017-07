"Sagra del Taleggio": il 23 luglio

Domenica 23 luglio a Peghera di Taleggio (BG) si celebra la nona edizione della Sagra del taleggio.

La giornata di festa inizierà con una dimostrazione del processo di caseificazione (ore 9:45) e il tour di Mainardi (10:45); alle 12:30 si proseguirà con deliziosi pranzi; nel pomeriggio poi sarà possibile prendere parte alla visita guidata alla Pala di San Giacomo di Palma il Vecchio (ore 14:30) e al tour delle cantine di stagionatura del Taleggio DOP (ore 14:30); alle 15:30 verrà proposto A passeggio con i transumanti e alle 16 si terranno i Taleggiochi. Non mancheranno nemmeno animazione per bambini, bancarelle di artigianato e intrattenimento musicale.

Con Tutti a tavola, in programma nei ristoranti convenzionati, ricchi menù avranno per protagonista il Taleggio, con piatti come: penne cremose con porcini, fagiolni al burro e Taleggio; polenta, salsiccia e formaggi; frittatatina di Taleggio e patate con salsa allo zafferano. Per info e prenotazioni: 0345.47025, 346.1821823.