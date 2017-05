Sagra della costata fiorentina 2017

SAGRA DELLA COSTATA FIORENTINA CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI PIAZZA DELLO SPORT - CORNAREDO DA GIOVEDI' 11 A DOMENICA 21 MAGGIO 2017 tutte le sere dalle ore 19.00 Domenica anche a pranzo dalle ore 12.00 BRUSCHETTE AL LARDO / POMODORO / PORCINI PAPPARELLE AL RAGU' DI CINGHIALE RISOTTO AI FUNGHI PORCINI COSTATA ALLA FIORENTINA COSTATA O FILETTO DI MANZO GAMBERONI AL COGNAC FRITTO MISTO STRISCIA DI COSTINE SALAMELLE MENU' FIORENTINA fiorentina + patatine + bibita € 18 MENU' COSTATA costata + patatine + bibita € 14 MENU' FIORENTINA fiorentina + patatine + bibita € 18 OFFERTA MENU' BIMBI ogni 2 adulti un bambino fino a 10 anni GRATIS SERATE DI BALLO LISCIO TUTTI I VENERDI' E SABATO SERA SERATA COUNTRY GONFIABILI E INTRATTENIMENTO PER I PIU' PICCOLI IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO Per info e prenotazioni: Cell. 392.7496820