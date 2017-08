"Sagra della patata": dal 7 al 18 settembre

Dal 7 al 18 settembre (giovedì-domenica), a Vimercate (MB), torna la Sagra della patata, la tradizionale manifestazione, giunta alla 28esima edizione, celebrata nel centro storico della frazione di Oreno.

In programma degustazioni, spettacoli musicali, stand di artigianato, attività per bambini, ma soprattutto piatti speciali a base di patate bianche, coltivate in questa zona, come gnocchi, puré e patatine fritte.

Di ritorno anche la sfilata delle contrade e la "dama vivente" (per partecipare utilizzare i contatti della pagina circoloculturaleorenese.org/contatti o scrivere a Chiara Santavenere su Facebook Messenger). Per l'edizione di quest'anno inoltre, è previsto un concorso di pittura che vede una giuria premiare i tre migliori dipinti (35x50 cm) raffiguranti una fiaba. Qui il programma completo della Sagra.