"Sagra delle Sagre": dal 6 al 15 agosto

Dal 6 al 15 agosto a Barzio (LC) torna l'annuale Sagra delle Sagre, la manifestazione che celebra gli aspetti più tradizionali della Valsassina.

Ad aspettare gli avventori: musica, spettacoli, laboratori e giochi per bambini, lotteria, fuochi d'artificio e buona cucina. In esposizione inoltre, oggetti artigianali come coltelli, vasi, miele, formaggi e dolci. Per gli orari delle singole iniziative: www.sagradellesagre.it.