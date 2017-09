"Sagra del fungo porcino": dal 22 al 24 settembre la 40esima edizione

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre a Motta Visconti (MI) si terrà la 40esima edizione della Sagra del fungo porcino, la manifestazione che dal 1977 celebra la raccolta del prezioso "boletus edulis".

Al centro della festa la "risottata" in piazza San Rocco con distribuzione dei piatti a cura dei volontari (sabato 23 dalle 20, domenica 24 dalle 19). In evidenza anche: Menù sotto le stelle, con piatti a tema preparati nei ristoranti (sabato 23 dalle 20, prenotazione consigliata); e Pranzi per le vie, con diversi punti gastronomici all'aperto (domenica 24 dalle 12).