"Sagra del Gorgonzola" il 16 e 17 settembre

Gorgonzola per un intero weekend - sabato 16 e domenica 17 settembre - torna ad essere la capitale dell’oro biancoverde, l’inconfondibile formaggio con la muffa.

Nel comune alle porte di Milano, che nel Medioevo ha “inventato” lo zola, è tutto pronto: i ristoranti, le gastronomie, i panifici, le gelaterie torneranno ad offrire il formaggio Gorgonzola “in purezza” o come ingrediente di specialità salate e dolci e il centro storico si riempirà di banchi e banchetti dove verranno servite delizie di ogni tipo.

La sagra sarà una sorta di parco divertimenti enogastronomico, al quale si potrà accedere acquistando il classico “GorgoPass”, che dà diritto a due assaggi gratuiti e a un vero e proprio percorso del gusto.

“La prima tappa in questo percorso - consigliano gli organizzatori - deve essere l’infopoint della Pro Loco Gorgonzola, sul Ponte di Milano o in Piazza Cagnola - da dove parte il Gorgo-Percorso -, per cominciare a gustare i primi assaggi di crostini e formaggi, passando per la Polenteria, la Lasagneria e lasciando uno spazio per il mega risotto, quest’anno allo zola e composta di mirtilli”.

“Una breve pausa - prosegue il sito della Pro Loco - e subito arriva il momento del Gorgo Spritz: un intero piatto degustazione alle specialità al Gorgonzola accompagnato da Aperol Spritz o Prosecco. Da qui, tappa allo Young Street Food per un piatto di penne allo zola, senza dimenticare poi di proseguire per la Piazzetta del Gusto dove non potrai perderti certamente gli gnocchi al Gorgonzola, una vera e propria esplosione di sapore”.

Durante tutto il weekend si terrà anche il mercato dei produttori e affinatori di formaggi erborinati e di prodotti enogastronomici collegati.

La sagra è facilmente raggiungibile dal centro di Milano con la linea verde della metropolitana - fermata Gorgonzola, direzione Gessate - o pedalando fuori dal traffico lungo il Naviglio Martesana.