Una sagra della pasta cacio e pepe in arrivo alla Bocciofila

Venerdì 10 gennaio alla Bocciofila Martesana arriva la sagra della pasta cacio e pepe, una serata all'insegna del buon cibo e del divertimento.

La musica

Dopo cena sarà possibile assistere ad un concerto tributo a Lucio Battisti, con la performance dal vivo dei suoi brani indimenticabili e dei suoi più grandi successi.

La Bocciofila

La Bocciofila Martesana è la bocciofila più vecchia di Milano, nata nel 1962. Con il passare degli anni, all’interno del circolo divenne operativa anche una cucina che serviva tutte le sere decine di pasti ai propri soci. Nelle serate estive, inoltre, il Circolo si trasformava in ritrovo per le famiglie che cercavano refrigerio nel giardino e per gli appassionati del“liscio”.

La serata di venerdì 10 gennaio inizierà dalle ore 19.