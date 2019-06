Sagra di Paullo sabato 15 e domenica 16 giugno con la Lucciolata e la Grande Risottata

"El di' de la festa - La Sagra che non c'era". Questo il titolo della festa patronale di Paullo (Milano), città del riso Carnaroli, in programma sabato 15 e domenica 16 giugno 2019. La Pro Loco e l'intera città celebreranno i santi Quirico e Giulitta e il riso che ha reso famosa Paullo nel mondo: il Carnaroli è stato infatti selezionato nel 1945 da un agricoltore locale.

Non verranno trascurate le nuove tendenze con operatori street food. Il tema di questa seconda edizione sarà "Sapori e Colori": sarà proposto un vero e proprio percorso sensoriale del gusto attraverso i colori dei sensazionali truck che adorneranno il nostro meraviglioso Parco Muzza. Il blu sarà il colore distintivo dei panini gourmet, il bianco della frittura di pesce e altre specialità di mare come il lamprepolpo. E ancora: Salamelle Gourmet e Cucina Ligure (arancione), Cucina Veronese (verde), Crêpes Francesi (azzurro), piatti a base di Carne di Struzzo (oro), la vera Piadina Romagnola (giallo), la Pizza (madreperla), la Carne al Barbecue (nero) e – dalla Transilvania – il Kurtos (rosso).

A grande richiesta, il gruppo di cammino “Paullo’s Walking” riproporrà la passeggiata notturna del sabato sera “Lucciole per Lanterne”, lungo le sponde del canale Muzza: un’esperienza suggestiva ed emozionante per ammirare le nostre bellezze naturalistiche al chiaro di luna (che, fra l’altro, è anche il nome del nostro dolce tipico).

L’evento principale e più atteso sarà la Grande Risottata della domenica (in collaborazione con la Pro Loco di Gorgonzola) - proposta sia a pranzo che a cena - durante la quale potrete assistere alla preparazione, in un mega pentolone di 2,3 m di diametro, di due ricette a base di vero riso Carnaroli (fornito dal Distretto Rurale Riso e Rane che, attraverso l’analisi del DNA, ne certifica la purezza): cosa cucinerà per voi il notissimo Chef Daniele Persegani? Venite a scoprirlo e ad assistere anche al suo show cooking: potrete imparare qualche piccolo segreto.

Grande spazio verrà dato anche quest’anno all’artigianato artistico, con il gradito ritorno dell’associazione “I Talenti delle Donne” e delle loro creazioni senza tempo. Naturalmente abbiamo pensato anche ai bambini, che potranno giocare nel Villaggio della Fantasia: oltre all’area giochi del parco potranno sbizzarrirsi con i laboratori di pittura e decoupage, il laboratorio delle storie e della lettura ed i tricicli dei folletti.

Immancabile l’intrattenimento musicale, con le due esibizioni live del sabato e della domenica sera: la prima, affidata alle raffinate sperimentazioni sonore del quartetto jazz/funky Sabrina Sparti-Totem4, mentre il gran finale sarà colorato dai folli arrangiamenti dell’irriverente band Teo e le veline grasse.

Per info e aggiornamenti: pagina Facebook “El di' de la festa - La sagra di Paullo” e http://www.sagradipaullo.it.

La festa inizia alle 15 di sabato 15 (fino a sera) e alle 9 di domenica 16 (sempre fino a sera). L'appuntamento è al Parco Muzza.