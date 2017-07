"Garage Market delle Gemelle e Sagra della Porchetta": il 23 luglio alla Balera dell'Ortica

Domenica 23 luglio alla Balera dell'Ortica si terrà Garage Market delle Gemelle, il mercatino di articoli nuovi e di seconda mano, e Sagra della porchetta, con panini gastronomici, arrosticini abruzzesi e patatine fritte.

Il mercato si svolgerà dalle 18 all'una, ad accompagnarlo: la selezione musicale di Dj-Andy Fisher (dalle 18:30), con brani anni '30-'50; lo spettacolo della Four On Six band (dalle 20:30); il concerto degli Sugar Daddy and the Cereal Killers (dalle 22:30); e il set di Dj-Andy Fisher.

L'iniziativa avrà luogo all'aperto nell'area pista, sarà quindi possibile ballare. Cene su prenotazione: 3423187586, info@labaleradellortica.com