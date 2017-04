"Sagra Pugliese": dal 15 aprile al 1° maggio impepata di cozze, taralli e carteddate

La Sagra Pugliese torna al Centro Sportivo di Garbagnate Milanese (MI) dal 15 aprile al 1° maggio portando tutti i sapori più buoni del Mezzogiorno. In particolare, la cucina sarà aperta nelle seguenti giornate e fasce orarie: sabato 15 aprile di sera, domenica 16 e lunedì 17 aprile a pranzo, sabato 22 e domenica 23 aprile di sera, lunedì 24 e martedì 25 a pranzo, sabato 29 e domenica 30 aprile di sera, lunedì 1° maggio a pranzo.

Ad aspettarvi specialtà come: orecchiette alle cime di rapa, spaghetti alla tarantina, impepata di cozze, lampascioni, taralli e carteddate. Inoltre in programma un menù speciale per Pasqua e Pasquetta (prenotazione consigliata). Per maggiori info: 392.7496820, info@mondosagre.it.