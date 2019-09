Risotti, musica e laboratori per bambini: a Muggiano arriva la sagra del riso

Sabato 5 ottobre a Muggiano, all’interno del Parco Agricolo Sud, arriva la seconda edizione della sagra del riso.

La nuova edizione

Il Comitato di Quartiere di Muggiano, in quanto promotore delle attività e dei prodotti del territorio, dopo il successo della prima edizione ha deciso di replicare, organizzando la seconda edizione di una sagra che ha come obiettivo, scrivono gli organizzatori "quello di festeggiare e far conoscere ai cittadini un prodotto di primaria importanza per le aziende agricole del nostro quartiere: il riso".

La giornata sarà una giornata di festa, tra laboratori e giochi dedicati ai bambini. Durante tutto il pomeriggio ci saranno inoltre diversi stand con vendita di prodotti del territorio, miele, vino, frutta e verdura, grazie alla collaborazione con aziende del territorio e associate a Coldiretti.

Dalle 19.30 il comitato di quartiere, con la collaborazione di INVERNIZZI e dell’AZIENDA AGRICOLA LA CORTE, allieterà tutti i palati preparando due gustosi risotti e altri prodotti tipici del territorio. Ad accompagnare la cena e il dopo cena ci sarà musica da ballo e musica dal vivo.