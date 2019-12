Una speciale sagra della trippa con un omaggio a Gaber e Dario Fo

Venerdì 20 dicembre, alla Bocciofila di Milano, arriva una speciale sagra della trippa con musica dal vivo in omaggio a Gaber, Jannacci e Dario Fo. Sarà una vera e propria "cena popolare", come scrivono gli organizzatori "e un ‘occasione unica per ritrovarsi, prima del Natale per salutarci e farsi auguri".

Ingresso libero con tessera Acsi.