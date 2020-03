La Valtellina arriva in piazza: ecco la sagra con pizzoccheri e vini del territorio

Da Giovedì 19 a Domenica 22 marzo a Cusano Milanino arriva la 25° edizione della rassegna enogastronomica itinerante Valtellina in Piazza: in scena 4 giornate imperdibili di eventi e attività, fra gusto e divertimento, adatte a tutta la famiglia.

Tra cucina valtellinese e vini del territorio

L’evento, ad ingresso gratuito, prevede la tradizionale cucina valtellinese accompagnata da birre selezionate e vini del territorio. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione o, in alternativa, del servizio d’asporto. Ad arricchire il festival saranno presenti inoltre i mercatini per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, oltre ad un’area relax con tavoli per poter trascorrere un momento di grande convivialità.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0362.1827760/39 329.2037647 o inviare un’email a info@viaaudio.it.

L'evento è realizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada in collaborazione con Cinzia Veneziano presso il Comune Di Cusano Milanino. Powered by Via Audio.