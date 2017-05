Spesa a km zero, street food, cooking show e musica live: arriva il "Mercato fuori orario"

Spesa a Km zero, street food, cooking show e musica live: mercoledì sera a Milano arriva il mercato fuori orario, con il farmers market di Campagna Amica di via Ripamonti 35 che per la prima volta prolunga l'apertura fino all'ora di cena.

Oltre al consueto appuntamento mattutino dalle ore 8 alle 13, sarà possibile acquistare le eccellenze degli agricoltori Coldiretti anche dalle 18 alle 22. Per l'occasione, negli spazi dell'ex Consorzio Agrario si potrà cenare con il cibo di strada di Food Truck Nation, realizzato con i prodotti in vendita al mercato: dai fiori di zucca alle mozzarelline in carrozza, dalla paninoteca fino alla pasta e ai ravioli.

Le ricette saranno spiegate in diretta durante la preparazione e per tutta la serata ci sarà un accompagnamento di musica live. L'hashtag dell'iniziativa è #IlMercatoFuoriOrario.

“Vogliamo avvicinare i lavoratori, gli studenti e i consumatori che, per vari motivi, non possono fare la spesa al mercato durante la mattina - spiega Tiziano Tenca, Responsabile provinciale di Campagna Amica - e per loro abbiamo pensato anche alla spesa “click to eat”, una prima sperimentazione di un servizio di pre ordine online, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nato dalla collaborazione con la piattaforma Woop food, che verrà presentato durante la serata del mercato fuori orario di mercoledì 31 maggio”.