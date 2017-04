"Sai che gli orchi hanno paura?"

Spettacolo teatrale per insegnare ai bambini ad affrontare le proprie paure. La vicenda narra le divertenti avventure di una simpatica famiglia di orchi che mostra ai piccoli spettatori le proprie paure, facilmente riconducibili a quelle più ricorrenti tra gli umani, sia bambini che adulti. Condividere le proprie emozioni negative non è mai facile, in particolare non lo è parlare con i bambini e i ragazzi di ciò che li spaventa e li angoscia, e l'approccio diretto al problema non è certo quello più efficace. Con la storia raccontata in questo spettacolo, ci avviciniamo con delicatezza al mondo emotivo dei più piccoli e cerchiamo di aiutarli ad esprimersi, offrendo parecchi spunti di riflessione su come molte volte sia possibile superare le proprie paure con facilità, soprattutto se si decide di condividerle, proprio come fanno gli «orchi fifoni». Spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni. Autore: Simona Di Vita Regia: Cristiano Di Vita Compagnia/Produzione: La Corte dei Miracoli Cast: Elena Cavalloni, Maria Concetta Barone, Gianfranco D'Attanasio, Cristiano Di Vita, Lucia Frigoli e Fabiola Maschi