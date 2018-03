"Saint Patrick - Festa d'Irlanda": il 17 marzo a Joy Milano

Sabato 17 marzo, in occasione di San Patrizio, a Joy Milano si celebra Festa d'Irlanda.

Litri di birra irlandese Guinness e non solo, cocktail a tema, street food, cappelli e gadget invaderanno il locale di Città Studi, che verrà animato anche dalla musica dal vivo di Drago ShenRock e dal dj set reggae, dancehall, hip-hop e afro A night on the moon.