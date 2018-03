"Saint Patrick's Night": il 17 marzo festa di Trashick al Magnolia

Sabato 17 marzo al Circolo Arci Magnolia si festeggia St. Patrick's Night, una serata a cura dello staff di Trashick.

Si brinda con Guiness in promozione e si omaggia "l’Irlanda, l’isola dei santi e dei saggi. Di quadrifogli e di birra soprattutto", come scrivono gli organizzatori. Tessera ARCI obbligatoria per accedere.