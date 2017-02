Salentarte: la magia del Salento tra suoni, immagini e sapori venerdì 10 marzo alla Camera del lavoro di Milano

MILANO - L'Associazione Culturale Secondo Maggio e l'Atelier Musicale propongono un fuori programma d'eccezione, all'insegna della multiculturalità, venerdì 10 marzo (ore 21, ingresso libero), ospitando un evento che abbraccia la musica, il cinema e… la buona tavola. Nell'auditorium G. Di Vittorio della Camera del Lavoro di corso di Porta Vittoria 43, infatti, andrà in scena "SalentArte", un dialogo interculturale con la proiezione di due filmati della regista Agnese Correra (il cortometraggio "Santo Rizzello: 100 anni di storia", in cui un ultracentenario racconta la magia e il fascino del Salento, e il videoclip del brano "Funkattivo", tratto dall'album "The Good Storyteller" della cantante Elisabetta Guido) e il concerto jazz della stessa Guido, con il pianista Danilo Tarso (talento emergente della scena pugliese) e, come special guest, il sassofonista Roberto Ottaviano, figura centrale negli ultimi decenni di storia del jazz italiano. In questa occasione i tre musicisti presenteranno i brani del cd "The Good Storyteller" (pubblicato dall'etichetta Dodicilune), scritti da Elisabetta Guido, anche autrice delle musiche del cortometraggio, fra le quali spicca "Salento Rhapsody", in cui l'artista mescola musiche africane e balcaniche con la pizzica/taranta salentina. Quello tra Elisabetta Guido e Agnese Correra è un incontro tra due donne salentine che, attraverso le immagini e la musica, raccontano la loro terra. Vocalist e autrice di jazz, gospel e popular music, Elisabetta porta nella tradizione afroamericana le proprie radici. Collaboratrice della Rai come direttrice di coro e vocalist in programmi di largo ascolto, ha cantato con Tullio De Piscopo, Renzo Arbore, Javier Girotto, Fabrizio Bosso e molti altri. Agnese Correra, regista e sceneggiatrice, si è specializzata presso l'ACT Multimedia di Cinecittà. Tra le sue principali attività ricordiamo la realizzazione di cortometraggi, documentari, videoclip musicali e promo pubblicitari, molti dei quali legati al Salento. Prima dello spettacolo è prevista una degustazione di prelibatezze locali, offerta dall'azienda Autentici Sapori di Puglia di Tommaso Massari, specializzata nella vendita on-line di prodotti tipici pugliesi nella zona di Milano, per completare un quadro artistico e culturale originale e inedito. Dopo la data milanese, il duo Elisabetta Guido-Danilo Tarso si esibirà al Teatro del Sale di Firenze (sabato 11 marzo) e a Palazzo Turrisi-Palumbo di Lecce (domenica 19 marzo). Il tour del duo è organizzato dall'agenzia "Vernaleone & Partners" di Daria Vernaleone. Concorreranno alla realizzazione delle serate Banca di Credito Cooperativo di Leverano, Fondo Natura, prodotti tricologici naturali e Parafarmacia "De Lorenzo" di Lecce. VENERDI' 10 MARZO, ore 21, ingresso libero Auditorium Di Vittorio, Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43, Milano L'Associazione Culturale Secondo Maggio e l'Atelier Musicale presentano fuori programma: SALENTARTE - UN DIALOGO INTERCULTURALE ELISABETTA GUIDO/AGNESE CORRERA/ROBERTO OTTAVIANO/DANILO TARSO Programma della serata (conduce il musicologo Maurizio Franco) Proiezione del cortometraggio "Santo Rizzello: 100 anni di storia". Regia: Agnese Correra Proiezione del videoclip "Funkattivo", interpretato da Elisabetta Guido. Regia: A. Correra Concerto jazz del duo Elisabetta Guido-Danilo Tarso featuring Roberto Ottaviano: Elisabetta Guido (voce); Roberto Ottaviano (sassofoni); Danilo Tarso (pianoforte) In occasione del concerto verrà presentato il cd di Elisabetta Guido "The Good Storyteller" (Dodici Lune)