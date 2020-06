L'estate sul Duomo di Milano: tornano le visite guidate e le salite alle Terrazze

Il Complesso Monumentale del Duomo di Milano, dopo mesi di lockdown, ha finalmente dato via ad una nuova fase, riaprendo alle visite turistiche nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 per garantire, come scrivono gli organizzatori, "un’esperienza piacevole e al tempo stessa sicura".

Oltre 5.000 milanesi e lombardi hanno scelto di visitare la Cattedrale nei primi sei giorni di apertura al pubblico, a inizio giugno. A grande richiesta ed entrando nel cuore dell’estate, a partire dal 20 giugno, tornano le proposte di visita guidata, per invitare cittadini e visitatori a scoprire tutti i segreti del simbolo di Milano nel mondo. Sarà possibile per l'occasione salire sulle Terrazze e/o scoprite le meraviglie del Duomo, approfittando inoltre della promozione del 20% di sconto su tutti i tour condotti da guide ufficiali della Veneranda Fabbrica del Duomo.

La salita in ascensore

Dal 20 giugno, inoltre, riapre la salita in ascensore alle Terrazze il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18. Dal mese di luglio la salita in ascensore sarà ripristinata tutti i giorni. Grazie all’installazione di due dispositivi di nuova generazione viene garantita la sanificazione dell’aria e delle superfici all’interno della cabina.

Il prolungamento dell'orario delle Terrazze dal venerdì alla domenica

Nella stagione in cui i colori del tramonto tingono d’incanto il marmo di Candoglia, i visitatori del Duomo possono godere dell’opportunità di salire sulle Terrazze, con ascensore o scale, con un prolungamento orario previsto fino alle ore 20. Un’esperienza che permette di scoprire suggestivi scorci e prospettive verso la città, con la possibilità di ammirare le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina e tutte quelle preziosità architettoniche che fanno del Duomo la più splendente civitas firma della bellezza gotica.

Come prenotare

E' possibile prenotare la propria visita on-line e inserire il codice promozionale “R3Opened2020” per uno sconto del 20%. La promozione è valida fino al 31 agosto 2020.