Il 17 settembre "SalomonRunning" passa per la Torre Isozaki

Domenica 17 settembre la gara podistica Fidal, SalomonRunning, torna a Milano con un percorso rinnovato.

Quest'anno la competizione parte dall'Arena Gianni Brera e passa per strade sterrate e sentieri, palazzi e ponti, torri e scalinate, salendo anche fino al 23° piano della Torre Isozaki di CityLife. Tanti i luoghi iconici di Milano attraversati dagli atleti: via Filodrammatici, piazza Scala, piazzale Cairoli e, per la prima volta, l'interno di Palazzo Marino.

Lo stesso giorno si corre anche su un percorso di 9,9 km, aperto a tutti i maggiorenni, che dall'Arena arriva al parco CityLife per poi fare ritorno all'Arena stessa (partenza alle 10, tempo limite 90 minuti). Per iscrizioni: www.endu.net.