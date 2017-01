Salon du Chocolat 2017 a Milano, 9-12 febbraio: da Knam a Massari, tutti i maestri cioccolatieri

Torna a Milano il grande Salon du Chocolat (Salone del cioccolato), dopo il successo della prima edizione, l'evento è in programma dal 9 al 12 febbraio 2017 al MiCo.

Nel 2016 oltre 20mila presenze. Al taglio del nastro il 9 febbraio saranno presenti le massime autorità della città con il Sindaco Beppe Sala in prima fila. Ernst Knam, Carlo Cracco, Iginio Massari, Davide Oldani, Davide Comaschi, Andrea Besuschio, sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti che animeranno i palchi della manifestazione che verrà raccontata anche da RDS (Radio Dimensione Suono), media partner dell’evento.

La novità di questa edizione è la partecipazione dello Chef, ma prima di tutto Maître Chocolatier, Ernst Knam. Il Re del Cioccolato, in esclusiva per la manifestazione, realizzerà la scultura in cioccolato a tema San Valentino, simbolo dell’evento, che accoglierà gli ospiti al loro ingresso. Ma non solo: uno stand completamente dedicato di 60 metri quadrati, dove lo Chef Knam eseguirà le sue celebri masterclass, presenterà i nuovi progetti che lo vedranno protagonista nel 2017, incontrerà fan e appassionati.

