Milano: ecco il Salone della Cultura 2019

Dal 19 al 20 gennaio si svolgerà a Milano, allo ‘Superstudio Più’ di via Tortona, il Salone della Cultura. Una due giorni fieristica dedicata in generale al settore della cultura, e in particolare ai libri. L’evento, nelle due passate edizioni, ha raccolto 65.000 visitatori.

Questa edizione prevede aree dedicate all’editoria, al libro usato, all’editoria per bambini, agli antiquari del libro, nonché diversi eventi culturali, laboratori e mostre fotografiche. In particolare si segnala la mostra dedicata a Henryk Goldszmit, medico e scrittore di origine ebraica vittima della persecuzione nazista, realizzata con l’associazione Figli della Shoah.

“Sono i numeri a dimostrare la bontà dell’iniziativa – ha detto Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico – cifre che danno la dimensione di come il format funzioni e non può che migliorare. Due edizioni, due giorni di eventi, migliaia di visitatori, 12 mila metri quadrati di spazi, 500 espositori e ancora mostre e confronti culturali”.