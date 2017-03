"Salone del Mobile 2017": l'8 e 9 aprile a Rho Fiera

Il Salone Internazionale del mobile torna a Rho Fiera Milano, puntuale, dal 4 al 9 aprile 2017 per gli operatori di settore, aprendo al pubblico nelle giornate dell'8 e 9 aprile (padiglioni 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20). La manifestazione, giunta alla 56esima edizione, è considerata un punto di riferimento imprescindibile per il settore dell'arredamento e del design.

Ad aspettare i visitatori circa 2000 espositori per un'area di oltre 200 mila metri quadri. In programma esposizioni e appuntamenti che avendo al centro la storia del design, combinano insieme business e cultura. Ai visitatori sarà possibile ammirare e comprare prodotti selezionati di altissima qualità, realizzati con un attenzione particolare all'innovazione. Tre le categorie stilistiche in cui si suddivide la fiera: Classico, Design e xLux, il settore presente dall'ultima edizione, consacrato al lusso.

Il Salone Internazionale del mobile è l'evento principale delle manifestazioni riunite sotto il nome di Salone del Mobile, comprendente anche: Salone del Complemento d'Arredo, Euroluce, Workplace 3.0 e SaloneSatellite. In concomitanza con la fiera, come sempre, si svolgono le numerosissime attività del Fuorisalone.