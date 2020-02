Salone del Mobile e Fuorisalone 2020: le nuove date di giugno

Martedì 25 Febbraio 2020, a seguito della situazione extra-ordinaria data dalla diffusione del coronavirus in Italia, il CDA del Salone del Mobile si è riunito per stabilire le nuove date della manifestazione, che si terrà dal 15 al 21 giugno.

"Con la collaborazione e la fiducia in tutti gli operatori già contattati" comunicano da Fuorisalone.it "e che contatteremo nei prossimi giorni, confermiamo la formula che ha da sempre rende la settimana del design di Milano l’evento più importante nel mondo del Design".

La collaborazione attiva tra tutti gli attori

"L'aspetto più interessante che abbiamo notato fin dai primi momenti è la solidarietà e la collaborazione attiva tra tutti gli attori del Fuorisalone che abbiamo contattato" si legge inoltre su Fuorisalone Magazine "zone del design, aziende, designer, location, sponsor, e partner di ogni tipo hanno colto l’occasione per fare rete e condividere opinioni e soprattutto proposte concrete col fine di ripensare un'altra splendida edizione del Fuorisalone. In questo momento l’approccio che ci sentiamo di adottare è quello di concentrarsi sul lavoro, sul confronto e sulla progettualità condivisa per arrivare nel minor tempo possibile a definire un nuovo scenario e dare risposte a tutti gli attori coinvolti".

Maggiori informazioni in corso di aggiornamento sono disponibili sul sito del Fuorisalone.