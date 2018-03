"Salone Internazionale del Mobile 2018": dal 17 al 22 aprile a Rho Fiera torna l'appuntamento con design e arredamento

La 57esima edizione del Salone Internazionale del Mobile, punto di riferimento imprescindibile per il settore dell'arredamento e del design, torna a Rho Fiera Milano (padiglioni 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20, ingresso porta sud, est, ovest) dal 17 al 22 aprile per gli operatori di settore e dal 21 al 22 aprile per il pubblico.

Più di 2000 espositori provenienti da tutto il mondo proporronno novità tecnologiche e creazioni artigianali su 200mila metri quadri. Tre le sezioni in cui sono suddivisi il Salone del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, che si svolge in contemporanea: Classico: Tradizione nel Futuro, che attinge ai valori di tradizione, artigianalità e maestria nell’arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico; Design, con prodotti funzionali, innovativi e dall'estetica impeccabile; xLux, sul lusso in chiave contemporanea.

Il Salone Internazionale del mobile è l'evento principale delle manifestazioni riunite sotto il nome di Salone del Mobile, comprendente anche: Salone del Complemento d'Arredo, EuroCucina /FTK (Technology For the Kitchen) e Salone Internazionale del Bagno. In concomitanza con la fiera, come sempre, si svolgeranno le numerosissime attività del Fuorisalone.