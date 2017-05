Torna il Salone nautico sui Navigli "Navigami" 2017

NavigaMI, il Salone Nautico di Milano dedicato alle imbarcazioni fino ai 12 metri, giunge alla sua settima edizione.

Una manifestazione ad ingresso gratuito, aperta a tutti, dedicata a diportisti e appassionati della navigazione che, dal 5 al 7 maggio, porterà in Darsena, di recente riqualificazione, i protagonisti dell’universo nautico: costruttori, accessoristi, scuole di vela e società di charter per il noleggio delle imbarcazioni. NavigaMI. Un evento strettamente legato a Milano, la città italiana che conta il maggior numero di patenti nautiche.

In Lombardia, inoltre, si concentrano moltissimi cantieri di natanti a vela e a motore, oltre alle sedi dei brand più prestigiosi di accessori nautici. Il Salone è dunque una vetrina importante per gli addetti ai lavori e risponde alle esigenze del popolo della nautica, con l’esposizione delle novità più interessanti e con iniziative coinvolgenti, come la possibilità di provare in acqua barche e gommoni esposti.

Per tre giorni Milano diventa la capitale della nautica con un Salone aperto al pubblico dalle 10.00 alle 23.00. Una manifestazione dove gli appassionati possono salire a bordo e provare le imbarcazioni esposte navigando in Darsena e lungo il Naviglio Grande.