"Robot & Makers, il Salone della Robotica" torna a Novegro il 25 e 26 marzo

Il 25 e 26 marzo al Parco delle Esposizioni di Novegro si terrà Robot & Makers, la mostra-mercato di robotica.

Per la quarta edizione dell'evento fieristico saranno esposti droni, robot, attrezzature per la stampa in 3D e per il taglio laser, Rasperry Pi per la programmazione e dispositivi elettronici. Oltre agli stand, sono previste anche attività di workshop e didattica.