Salotto Invernizzi 18 novembre 2019 - “Italia 2030: l’impatto di scienza e tecnologia sul nostro futuro”

18 novembre 2019 dalle 16.30 alle 19.00 Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Romeo ed Enrica Invernizzi” via Francesco Sforza 35, Milano Sta per alzarsi il sipario sul “Salotto Invernizzi”, considerato ormai da qualche anno, il momento d’incontro milanese dedicato all’approfondimento culturale sul futuro, la scienza e la tecnologia. Appuntamento il 18 novembre per la Terza Edizione che vedrà, tra i principali temi, la riflessione sul futuro del nostro Paese così come il rapporto tra giovani e tecnologie, argomenti di grande attualità e di interesse collettivo. COME SARA' L'ITALIA DEL 2030 - Quale sarà la situazione del nostro Paese nel prossimo decennio? Che futuro stiamo costruendo per i nostri giovani? Come ricerca scientifica e innovazione tecnologica possono aiutare a cogliere maggiori opportunità? Cosa possiamo fare da subito? CONFRONTO SUL FUTURO TRA RISULTATI E NUOVE SFIDE – Durante l’incontro, 50 giovani universitari provenienti da prestigiosi Atenei, supportati da un programma di intelligenza artificiale, che raccoglierà le sintesi delle loro idee, creeranno in diretta un Live Book, che verrà poi distribuito nella seconda parte della giornata. Alla sera, i ragazzi potranno confrontarsi con un panel di esperti d’eccezione: Dott. Sergio Abrignani esperto di Biotecnologie, Dott.ssa Maria Grazia Carrozza ex Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, esperta di Tecnologie digitali, Dott. Paolo Magri politologo e studioso di relazioni internazionali, Dott. Stefano Venturi esperto di Innovazione, Tecnologia e industria. Modera la Dott.ssa Sarah Varetto, responsabile dei progetti giornalistici del gruppo Sky. Un’occasione unica e irripetibile di approfondimento nel cuore di una Milano sempre più proiettata al futuro.