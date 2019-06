'The marvellous puppet show": lo spettacolo con attori, ballerini e acrobati al Parenti

"In un lontano futuro post apocalittico, esiste una leggendaria città circondata da altissime mura bianche fatte di sale, l’arrivo di tre incredibili artisti e lo spettacolo che metteranno in scena sconvolgerà la vita di tutti i cittadini per sempre". È quanto scrivono gli organizzatori sullo spettacolo 'Salt. The Marvellous Puppet Show', in arrivo al Teatro Franco Parenti giovedì 20 e venerdì 21 giugno.

Lo spettacolo

Attraverso molteplici linguaggi scenici, musica dal vivo, coreografia di movimenti, un’ambientazione futurista, maschere innovative, costumi e scenografie realizzate con materiale riciclato, il regista Jon Kellam porta la sua visione del ruolo degli artisti e del teatro in un mondo privato di umanità e alienato dalla propria politica. Lo spettacolo, il primo di Bamsemble Company, costituisce un'istantanea significativa di una piccola comunità mondiale che comprende artisti di diverse nazionalità e con diverse abilità; attori, cantanti, ballerini, musicisti, mimi, acrobati, mascheratori, scenografi, costumisti.

'Salt', ispirato e liberamente tratto da El Retablo de las Meravillas di Miguel de Cervantes, pubblicato nel 1615, affronta l’attualissimo tema dell’immigrazione, della discriminazione razziale e della paura della diversità in generale. Lo spettacolo ha un tono prevalentemente comico, un ritmo incalzante, uno script multi-linguistico e contemporaneo.