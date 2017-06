Salute, oltre 5 milioni e 700mila euro a medici ex specializzandi lombardi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Prosegue, facendo tappa in Lombardia, l'iniziativa '37 milioni in 37 giorni' attraverso la quale Consulcesi, realtà leader nell'assistenza legale nella sanità, consegna gli assegni di rimborso firmati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, in favore di quei medici che si sono specializzati tra il 1978 ed il 2006 senza ricevere il corretto trattamento economico, così come previsto dalle direttive Ue in materia (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE). "Anche i medici specialisti della Lombardia recuperano quelle somme che lo Stato aveva negato loro durante la scuola post-laurea in Medicina- spiega Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi -. Nello specifico vengono rimborsati 178 medici con un importo complessivo di oltre 5 milioni e 700mila mila euro (11 a Bergamo: 330mila euro, 22 a Brescia: 755mila euro, 13 a Como: 442 mila euro 5 a Cremona: 169mila euro, 12 Lecco: 368mila euro, 2 a Lodi: 53mila euro, 10 a Monza-Brianza: 315mila euro, 60 Milano: 1milione e 950mila euro, 7 a Mantova: 270mila euro, 11 a Pavia: 370mila euro, 1 a Sondrio: 37mila euro, 24 a Varese: 700mila euro). I medici lombardi si aggiungono ai colleghi del resto d'Italia, per i quali Consulcesi ha fatto riconoscere oltre 530 milioni di euro. Una cifra che probabilmente crescerà ulteriormente nelle prossime settimane visto, che sono attese nuove sentenze e sul tema la giurisprudenza è ormai consolidata. "Continuiamo a rimborsare medici in tutta Italia con cifre imponenti - aggiunge Tortorella- e, con grande soddisfazione, restituiamo non solo le somme dovute ma anche dignità a quei professionisti che negli anni della specializzazione sono stati penalizzati dalla mancata applicazione delle direttive Ue. Molti di loro, peraltro, spesso erano costretti a trovare delle occupazioni in quello che doveva essere il loro orario di riposo per potersi mantenere. Per loro, questo rimborso diventa anche un vero e proprio momento di riscatto, atteso ancora da tanti colleghi ai quali suggeriamo di attivarsi per non perdere questo diritto, messo a rischio dai ravvicinati termini prescrittivi". -- Fabrizio Lioni Press Tel. 329 1242858