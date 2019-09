La lista - Salvare l'arte, il capolavoro di Pasquale Rotondi

CON LAURA CURINO

COLLABORAZIONE ALLA MESSA IN SCENA: GABRIELE VACIS

DISEGNO LUCI, SCELTA MUSICALE: ALESSANDRO BIGATTI

RICERCHE STORICHE E ASSISTENTE ALLA DRAMMATURGIA: BEATRICE MARZORATI

RICERCHE STORICHE E ORGANIZZAZIONE: FEDERICO NEGRO



Pasquale Rotondi, l’uomo che ha salvato quasi 10.000 preziosissime opere d’arte italiane dalla rapacità nazista e dalla distruzione bellica. Il tutto nel più grande segreto. Solo l’intelligenza e la capacità organizzativa di un uomo come Rotondi poteva farcela, contro tutto e contro tutti. È una storia che dà coraggio, fa riflettere sul significato della parola responsabilità, e ci porta in una storia mozzafiato che meriterebbe un grande film. In attesa...ve la racconto io.