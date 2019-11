Di Michela Costa

Con Michela Costa e Celeste Foroni

Musiche: Marco Amati

Produzione: ABC Musica Teatro



Salviamo il Natale è una storia che trae ispirazione da un racconto di Frank Baum, autore de Il mago di Oz.



Il Natale è alle porte e nella valle ridente tutto scorre allegramente: come ogni anno ci si prepara a festeggiare, felici e sorridenti, e tutti , ma proprio tutti, folletti e gnomi, si danno un gran da fare per terminare i regali da consegnare ai bambini di tutto il mondo. Qualcosa di misterioso sta però accadendo alle spalle del simpatico Babbo Natale e di tutti i suoi amici: quattro malvagi demoni, che abitano le colline intorno alla valle, stanno intessendo piani per far scomparire il Natale. Riusciranno Babbo Natale e i suoi fedeli aiutanti a salvare la situazione?



I bambini, accompagnati dalla voce, dai movimenti e dalle musiche e suoni eseguiti dal vivo, conosceranno fantastici personaggi e paesaggi, affrontando i temi magici e sempre eterni del natale – l’amicizia, la solidarietà e la forza della volontà. Lo spettacolo, inoltre, prevede divertentissimi momenti interattivi.



Durata: 50 minuti

Età consigliata: dai 5 ai 10 anni

Genere: teatro d’attore