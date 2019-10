Samuel dj set (subsonica) al 4cento

Per il “closing party” della stagione estiva, avremo il piacere di ospitare, come da tradizione, Samuel Romano dei Subsonica in dj set. Nelle edizioni precedenti la sua proposta musicale ha fatto letteralmente esplodere il nostro dancefloor. L’atmosfera onirica avvolgerà il giardino e gli interni del 4cento quindi aspettatevi un party selvaggio ed emozionante!



Djs:

Warm Up → Lippstick Stereo Set

Guest → Samuel Romano dj set

(Subsonica - Motel connection)

https://www.facebook.com/SamuelUfficiale/



Per accedere all'evento:

Obbligatorio RSVP → bit.ly/2kt8FPN



Info & booking:

Mino +39 345 2949264

Daniele +39 335 5231502



Possibilità cena presso il ristorante del 4cento Dalle 20.00 alle 22.30 Reservation: 0289517771 4cento@4cento.com



Ulteriori info qui: https://www.facebook.com/events/680996135740079/?active_tab=about

Gallery