La manifestazione San Domenico Bricks, in prima edizione, si svolgerà presso il maniero della Contrada San Domenico, in via Nino Bixio 6 a Legnano, nei giorni sabato 19 ottobre dalle ore 10 alle 22 e domenica 20 ottobre dalle ore 10 alle 19.

L'accesso è gratuito.

Ci sarà la possibilità di osservare diorami di diversi espositori e di poter costruire proprie opere.

Ci sarà un concorso a tema “Palio di Legnano” riservato ai bambini 5-14 anni, a partecipazione gratuita. Le costruzioni, create a domicilio, verranno esposte e premiate.

Durante la manifestazione sarà operativo servizio ristorazione.

La cerimonia di premiazione sarà effettuata domenica 20 alle ore 17